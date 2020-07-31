Hatay'da ot yangını seraları yaktı - Son Dakika

Hatay'da ot yangını seraları yaktı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde otluk alanda çıkan yangın seralara zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilada Mahallesindeki seralara yakın bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler çevredeki seralara da sıçradı.

Yangın, diğer seralara ulaşmadan vatandaşların da desteğiyle kepçe ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun çabası sonunda söndürüldü.

Yangında serası yanan Özgür Çivi, "Yaktıkları ateş yüzünden seralarım yandı. Bize yazık değil mi her yıl aynı yerde ateş yakıyorlar. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.