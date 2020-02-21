Hatay'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Hatay'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

6 saat önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında, otobüs kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Hatay'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında, otobüs kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Doğan, Valilik Abdurrahman Melek Toplantı Salonu'nda yaptığı bilgilendirmede, kentte geçen sene otobüslere yönelik 97 bin 368 denetimin yapıldığını söyledi.

Bu denetimler sonucunda 1385 cazai işlemin uygulandığını belirten Doğan, şöyle devam etti:

"13 bin 206 sürücüye de seminer verildi. İl sınırlarımız içerisinde 3 otobüs kazası meydana geldi. Gönül ister ki bu kazalar hiç yaşanmasın ama ilimizde bu rakamın az olması bizi bir nebze olsun memnun ediyor. Biz Türkiye'nin en güneyinde yer alan bir iliz, buradan yola çıkan otobüslerimiz İstanbul, İzmir, Edirne gibi Türkiye'nin dört bir yanına yolcu taşıyorlar. Dolayısıyla uzun yol yolculuğu yapıyorlar. Bu sebeple bu tür yolculuklarda yaşanabilecek sıkıntıları ortadan kaldırabilmek için bugünkü toplantımızda özellikle otobüs firmalarının karışmış oldukları kazaları 'nasıl minimize ederiz, bunlarla ilgili ne tür tedbirler alabiliriz?' hususunu görüşmek üzere hem kamu kurum ve kuruluşları hem de otobüs firmaları yetkilileriyle bir araya geldik. Bu konular üzerinde istişare yapacağız."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Karayolları 53. Şube Şefliği Şube Müdürü Rüstem Bahadırlı, kamu kurumları temsilcileri ve otobüs firması yetkilileri katıldı.

Rahmi Doğan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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