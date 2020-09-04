Samandağ ilçesinde bir halk otobüsü şoförünün, yolcu tarafından darp edildiği iddia edildi.
İddiaya göre, Samandağ- Antakya arası yolcu taşıyan özel halk otobüsü şoförü S.C, Koyunoğlu Mahallesi'nde aldığı bir yolcudan dolmuş kartını okutmasını istedi.
Kartı olmadığını söyleyen yolcu ile şoför arasında çıkan tartışmada yolcu, şoför S.C'yi darp etti.
S.C jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 19:31 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da otobüs şoförünün darp edildiği iddiası - Son Dakika