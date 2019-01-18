Son Dakika Haberleri: Hatay'da Otomobil Dereye Uçtu: 4 Yaralı

Hatay'da Otomobil Dereye Uçtu: 4 Yaralı

54 dakika önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkarak dere yatağına uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Hatay'da Otomobil Dereye Uçtu: 4 Yaralı, System.String[]
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkarak dere yatağına uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, Yayladağı ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Furkan Tokmak idaresindeki 38 HT 752 plakalı otomobil, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazada otomobil şoförü Tokmak ile birlikte 4 kişi araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkışan vatandaşlar çıkarılarak Yayladağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mahalle sakinlerinden Muzaffer Yetim'in buzlanma nedeniyle aynı yerde kaza yaptığını, durumu bildirmelerine rağmen yetkililerin tedbir almadığını ileri sürdü.

(Onur Akbulut/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:16 Kaynak: İHA

Yayladağı, Hatay, Güncel
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