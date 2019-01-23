Hatay'da Otomobil Duvara Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
31 dakika önce
HATAY'ın İskenderun ve Arsuz ilçe sınırında duvara çarpan otomobilde bulunan Cemre Köşker yaşamını yitirdi, 3 kişi de ağır yaralandı.
HATAY'ın İskenderun
ve Arsuz
ilçe sınırında duvara çarpan otomobilde bulunan Cemre Köşker
yaşamını yitirdi, 3 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, İskenderun ile Arsuz ilçe sınırındaki Uğur Mumcu
Caddesi'nde meydana geldi. Arsuz yönüne ilerleyen, plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu duvara çaptı. Hurdaya dönen araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından kaza yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralıları yoğun çaba sonucu çıkardı. Ambulanslarla yakındaki hastanelere götürülen yaralılardan Cemre Köşker müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:58 Kaynak: DHA
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