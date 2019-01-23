Hatay'da Otomobil Duvara Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
1 saat önce
HATAY(AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
HATAY(AA) - Hatay
'ın Arsuz
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cemre Köşker
idaresindeki 31 K 5859 plakalı otomobil, Uğur Mumcu
Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın bahçe duvarına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Köşker ile araçtaki Eren Karaçay
, Samet Katar
ve Semanur Tuncer, 112 Acil Servis
ekiplerince İskenderun
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Köşker, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:36 Kaynak: AA
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