Son Dakika Haberleri: Hatay'da Otomobil Duvara Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Hatay'da Otomobil Duvara Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

HATAY(AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hatay'da Otomobil Duvara Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
HATAY(AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemre Köşker idaresindeki 31 K 5859 plakalı otomobil, Uğur Mumcu Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın bahçe duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Köşker ile araçtaki Eren Karaçay, Samet Katar ve Semanur Tuncer, 112 Acil Servis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Köşker, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:36 Kaynak: AA

Köşker, Hatay, Güncel
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