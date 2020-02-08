Hatay'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Hatay'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Hatay'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü elektrik direğine çarparak durabildi.

Hatay'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Hatay'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü elektrik direğine çarparak durabildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Hassa ilçesi Derviş Paşa Bulvarı'nda Antakya istikametine doğru seyir eden araç, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlara itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Araç sürücüsü Osman Yavşalak'ın olay yerinde öldüğü belirlenirken, Haydar Gök, Mahmut Aşık ve Celal Çömez ambulansla Hassa ve Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HATAY

Hatay, Hassa, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:18 Kaynak: İHA
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