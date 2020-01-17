Hatay'da otomobil elektrik direğine çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da otomobil elektrik direğine çarptı - Son Dakika

Hatay'da otomobil elektrik direğine çarptı

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı, 5 kişi hafif yaralandı.

Hatay'da otomobil elektrik direğine çarptı, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı, 5 kişi hafif yaralandı.

Deniz Mahallesi'nde F.A'nın kullandığı 31 SP 275 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi hafif yaralandı.

Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:46 Kaynak: AA
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