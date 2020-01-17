Hatay'da otomobil elektrik direğine çarptı - Son Dakika

Hatay'da otomobil elektrik direğine çarptı
6 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı, 5 kişi hafif yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:46 Kaynak: AA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı, 5 kişi hafif yaralandı.
Deniz Mahallesi'nde F.A'nın kullandığı 31 SP 275 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi hafif yaralandı.
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