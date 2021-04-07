Fuat Eksin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Fuat Eksin (16), olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hatay 'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Hatay'da otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı: "Alt liglerden üst lige kadar herkes aşı olacak"