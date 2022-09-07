Kaza, Kırıkhan ilçesine bağlı Kırıkhan- Antakya yolu üzeri Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Ş.'in idaresindeki 31 VL 988 plakalı otomobil ile H.E yönetimindeki 31 NF 919 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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