Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Mahmut M. idaresindeki 31 MB 2509 plakalı otomobil, Dervişpaşa Mahallesi'nde İbrahim D'nin kullandığı 31 U 8579 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim D, olay yerine çağrılan ambulansla Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: AA
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