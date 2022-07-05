Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

05.07.2022 22:30
Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.

Murat G. yönetimindeki 31 YM 335 plakalı otomobil, Numune Evler Mahallesi'nde Yusuf Hakan B. yönetimindeki 31 AHS 708 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olduğu öğrenilen Yusuf Hakan B, İskenderun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Yusuf Hakan, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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