Hatay'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile traktörün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Hassa ilçesine bağlı Aktepe Deliçay Mahallesi'nde 06 BGA 658 plakalı Renault marka araç, kavşaktan dönmek isteyen 31 ND 411 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yolun kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HATAY