Son Dakika Haberleri: Hatay'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
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Hatay'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

42 dakika önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Hatay'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı, System.String[]
Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Bayram Korkmaz yönetimindeki 34 ZT 4116 plakalı otomobil, Hassa- Kırıkhan kara yolunun Yuvalı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü yara almazken otomobilde bulunan aynı aileden Gonca (33), Emine (28), Yağmur (12), Aybike Damla (4) ve Halil Korkmaz (3) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kırıkhan, Hassa, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:12 Kaynak: AA
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