Hatay'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
42 dakika önce
Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:12 Kaynak: AA
'ın Hassa
ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Bayram Korkmaz yönetimindeki 34 ZT 4116 plakalı otomobil, Hassa- Kırıkhan
kara yolunun Yuvalı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü yara almazken otomobilde bulunan aynı aileden Gonca (33), Emine (28), Yağmur (12), Aybike Damla (4) ve Halil Korkmaz
(3) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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