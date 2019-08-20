Hatay'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü çocuk 5 yaralı
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HATAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:52 Kaynak: DHA
HATAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Hassa
ilçesi Hassa- Kırıkhan
yolu Yuvalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bayram Korkmaz yönetimindeki 34 ZT 4116 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobildeki Gonca (33), Emine (28), Yağmur (12), Aybike Damla (4) ve Halil Korkmaz
(3) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralı 5 kişinin de hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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