Vinç görevlisinin kanala inmesi
Araca halat bağlaması
Aracın tekerleri halat bağlaması farklı açılar
Vinç ve araç genel görünüm
Aracın kaldırılması
Aracın çekiciye yerleştirilmesi
Çekicinin ilerlemesi
Hatay'da otomobil sulama kanalına devrildi
HATAY - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü, kazada yara almadı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AHP 162 plakalı otomobil, Altınçay Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle sulama kanalına devrildi.
Sürücünün yara almadığı kazanın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, vinç yardımıyla aracı kanaldan çıkardı.
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