Otomobil sulama kanalına devrildi - Son Dakika
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Otomobil sulama kanalına devrildi

24.06.2022 11:22

Vinç görevlisinin kanala inmesi Araca halat bağlaması Aracın tekerleri halat bağlaması farklı açılar Vinç ve araç genel görünüm Aracın kaldırılması Aracın çekiciye yerleştirilmesi Çekicinin ilerlemesi Hatay'da otomobil sulama kanalına devrildi HATAY - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde...

Vinç görevlisinin kanala inmesi

Araca halat bağlaması

Aracın tekerleri halat bağlaması farklı açılar

Vinç ve araç genel görünüm

Aracın kaldırılması

Aracın çekiciye yerleştirilmesi

Çekicinin ilerlemesi

Hatay'da otomobil sulama kanalına devrildi

HATAY - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü, kazada yara almadı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AHP 162 plakalı otomobil, Altınçay Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle sulama kanalına devrildi.

Sürücünün yara almadığı kazanın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, vinç yardımıyla aracı kanaldan çıkardı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil sulama kanalına devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil sulama kanalına devrildi - Son Dakika
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