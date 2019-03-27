Hatay'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.



Kürşat Arslan (42) yönetimindeki 35 AF 9157 plakalı otomobil, Antakya-Yayladağı karayolu Kışlak Mahallesi Kızılgöl mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı.





Kazayı gören diğer sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü ile yanında bulunan eşi Ayşe Aslan (39), çocukları İlteriş Kutluğ Aslan (10) ve Duru Nejla Aslan (3) yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Kaza sonrası alev alan LPG'li otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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