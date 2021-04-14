Hatay'ın Altınözü ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Yayladağı-Altınözü kara yolunda seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 AEL 541 plakalı otomobil Sofular Mahallesi yol ayrımı yakınlarında yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Araçta sıkışan sürücü ile 3 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkartıldı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika