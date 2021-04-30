Otomobilde 5 kilogram esrar ile 149 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 5 kilo 750 gram esrar ile 149 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.

Dedektör köpeğiyle otomobilde yapılan aramada 5 kilo 750 gram esrar ile 149 bin uyuşturucu hap bulundu.

Polisin gözaltına aldığı aracın sürücüsü F.H. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.