Hatay'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

02.03.2022 13:42
Hatay'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta 323 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H. ile A.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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sentetik uyuşturucu, Kırıkhan, Hisarcık, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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