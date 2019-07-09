Hatay'da otomobildeki patlama
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.
Hatay Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:10 Kaynak: AA
'ın Reyhanlı
ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.
İlçede, 5 Temmuz'da meydana gelen patlamaya ilişkin 16 kişiyi gözaltına alan polis, Reyhanlı ve İskenderun
ilçelerinde yaptığı çalışamalar sonucunda 5 şüpheliyi daha yakaladı.
Gözaltı sayısının 21'e yükselmesinin ardından, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 6'sı adliyeye sevk edildi.
Zanlılar arasındaki 8 Suriyeli ise olayla ilişkisi bulunmadığı gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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