Hatay'da otomobildeki patlamaya ilişkin soruşturma

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili bir zanlı daha tutuklandı.

İlçede 5 Temmuz'da meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmayı sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, patlayıcının Türkiye'ye sokulmasıyla ilgili Ş.A.A'nın (25) Suriye'nin Afrin bölgesinde olduğunu tespit etti.

Yapılan operasyonla yakalanan zanlı, Hatay'a getirilerek sorguya alındı.

Şüpheli Ş.A.A, olayda ölen kurye aracılığıyla patlayıcının Türkiye'ye geçişini sağladığını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Olaya ilişkin daha önce de 23 şüpheli gözaltına alınmış bunlardan 6'sı tutuklanmıştı.