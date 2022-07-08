Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Temmuz'da Selçuk E'nin kullandığı 31 TZ 544 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfek ve tabancayla ateş açılmıştı. Saldırıda, bir kişi ölmüş, 4'ü çocuk 8 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

İskenderun, Hisarcık, Selçuk, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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