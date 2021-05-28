Hatay'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Hatay'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi defnedildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi toprağa verildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi toprağa verildi. Madenköy Kavşağı'nda M.D'nin kullandığı 31 TC 784 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Eren (17) ve Yaren Altun (15) kardeşlere çaptı. Yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Eren ve Yaren Altun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınan kardeşlerin cenazesi, Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından iki kardeşin naaşı, Gözcüler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Dakika

Yasin Börü davasında, 20 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi

Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!

Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım

Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler

Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım

Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha

Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı