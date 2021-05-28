Hatay'da otomobilin çarptığı 2 kardeş yaşamını yitirdi - Son Dakika

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kardeş hayatını kaybetti.
Madenköy Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 TC 784 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Eren (17) ve Yaren Altun (15) kardeşlere çaptı.
Yaralanan 2 kardeş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Eren ve Yaren Altun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA
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