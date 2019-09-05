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Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

T.Ü'nün kullandığı 16 YB 244 plakalı otomobil, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Emre Büyüktepe'ye çarptı.

Yaralanan Büyüktepe, kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:42 Kaynak: AA
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