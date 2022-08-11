Hatay'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

11.08.2022 23:39
Hatay'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Hatay'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı.

Hatay'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, M.E'nin kullandığı 06 GT 657 plakalı otomobil, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücüyle birlikte otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

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Kaynak: AA

Kurtlusoğuksu, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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