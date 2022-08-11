Hatay'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Hatay'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, M.E'nin kullandığı 06 GT 657 plakalı otomobil, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücüyle birlikte otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.
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