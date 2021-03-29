Hatay'da otomobiliyle drift görüntüleri sosyal medyaya yansıyan sürücüye 6 bin 700 lira ceza - Son Dakika

Hatay'da otomobiliyle drift görüntüleri sosyal medyaya yansıyan sürücüye 6 bin 700 lira ceza
29.03.2021 16:07
Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobiliyle drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı ve ehliyetine el konuldu.
Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobiliyle drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı ve ehliyetine el konuldu.
Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün Antakya Küçük Sanayi Sitesi'nde drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçti.
Görüntülerden aracın plakasını tespit eden ekipler, otomobili uygulama noktasında durdurdu.
Polis ekipleri, sürücü Mehmet Y'ye 6 bin 700 lira ceza keserek ehliyetine iki ay süreyle el koydu.
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