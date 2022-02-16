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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

16.02.2022 15:35

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adnan Gezer'in (59) kullandığı 31 N 1377 plakalı motosiklet, A.D. idaresindeki 31 AID 998 plakalı otomobille Kırıkhan- Kumlu kara yolunda çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gezer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Adnan Gezer'in cenazesi Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü A.D. gözaltına alındı.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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