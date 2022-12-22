Hatay'da feci kaza: Kamyonun ezdiği otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını kaybetti - Son Dakika
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Hatay'da feci kaza: Kamyonun ezdiği otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını kaybetti

22.12.2022 09:39

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu yaşanan feci kazada otomobilde bulunan 2 kişi sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Güzelce mevkiinde Yaşar Sakin idaresindeki otomobil ile Y.D.'nin kullandığı kamyon çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'da otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Yaşar Sakin ile yanında yolcu olarak Ahmet Taka'nın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde sıkışan Taka ve Sakin'in cansız bedenleri, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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Hatay'da trafik kazası: 2 ölü Hatay'da trafik kazası: 2 ölü Kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü Kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da feci kaza: Kamyonun ezdiği otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da feci kaza: Kamyonun ezdiği otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını kaybetti - Son Dakika
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