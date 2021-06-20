Hatay'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Yaralanan kamyonet sürücüsü ile aynı araçtaki kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

İstanbul Kartal'daki depremin ön raporu tamamlandı! Jeofizik Uzmanı Gündoğdu: Bu ne öncü, ne de artçı bir deprem