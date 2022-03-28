Hatay'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
H.Ş'nin kullandığı 42 PY 311 plakalı otomobil, Aktepe Mahallesi'nde G.S. kontrolündeki 31 AED 906 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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