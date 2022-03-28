Hatay'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

28.03.2022 15:28
Hatay'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

H.Ş'nin kullandığı 42 PY 311 plakalı otomobil, Aktepe Mahallesi'nde G.S. kontrolündeki 31 AED 906 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.

Hatay'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Hatay'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Hatay'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Hatay'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Otomobil, Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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