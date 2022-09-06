Hatay'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

06.09.2022 23:38
Hatay'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Hatay'da otomobille pikabın çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da otomobille pikabın çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde, Abubekir Ş'nin kullandığı 31 VL 988 plakalı otomobil ile Hilmi E. idaresindeki 31 NF 919 plakalı zeytin yüklü pikap çarpıştı. Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Kaynak: AA

Kurtlusoğuksu, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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