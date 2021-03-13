Hatay'da otomobille polisten kaçan zanlıların yola attığı poşetlerde 14 bin 700 uyuşturucu hap bulundu - Son Dakika

Hatay'da otomobille polisten kaçan zanlıların yola attığı poşetlerde 14 bin 700 uyuşturucu hap bulundu
13.03.2021 11:37
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilden yol kenarına atılan poşetlerde 14 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilden yol kenarına atılan poşetlerde 14 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun- Belen otoyolunda durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araçtaki 2 şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlıların kaçarken yol kenarına attıkları poşetleri inceleyen ekipler, 14 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
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