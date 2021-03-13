Zanlıların kaçarken yol kenarına attıkları poşetleri inceleyen ekipler, 14 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun- Belen otoyolunda durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi.

Hatay 'ın İskenderun ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilden yol kenarına atılan poşetlerde 14 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Hatay'da otomobille polisten kaçan zanlıların yola attığı poşetlerde 14 bin 700 uyuşturucu hap bulundu - Son Dakika

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