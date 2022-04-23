Hatay'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

23.04.2022 17:43
Hatay'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Melih Kokum yönetimindeki 31 ALM 34 plakalı otomobil ile henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AGB 920 plakalı traktör, Alsancak Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Kokum ile aynı araçtaki Buğra Akay, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Kokum'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hatay'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Hatay'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Hatay'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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Kırıkhan, Otomobil, Traktör, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hatay'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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