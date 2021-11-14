Hatay'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Traktör sürücüsü Mustafa G, yanındaki Zekeriya Y. ve otomobilde bulunan Ayfer A. ile Atakan A. yaralandı.

Mustafa G. idaresindeki 31 ND 411 plakalı traktör ile Selahattin A'nın kullandığı 06 BGA 958 plakalı otomobil, Gaziantep-Hassa kara yolu Deliçay mevkisinde çarpıştı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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