Hatay'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Hatay'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaranladı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çöğürlü Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan ismi henüz belli olmayan 31 ADS 426 ile ismi henüz belli olamayan 31 Y 5593 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Samandağ ilçe jandarma komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı