Hatay'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Hatay'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
15.10.2020 22:36
Hatay'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaranladı.
Hatay'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaranladı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çöğürlü Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan ismi henüz belli olmayan 31 ADS 426 ile ismi henüz belli olamayan 31 Y 5593 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.
Olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.
Samandağ ilçe jandarma komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı
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