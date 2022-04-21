Hatay'da otoyoldaki tel örgü ve demir direkleri çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da otoyoldaki tel örgü ve demir direkleri çalan şüpheli yakalandı

21.04.2022 13:32
Hatay'da otoyoldaki tel örgü ve demir direkleri çalan şüpheli yakalandı

Hatay'da otoyol kenarındaki Karayollarına ait tel örgü ve demir direkleri çalan şüpheli yakalandı.

Hatay'da otoyol kenarındaki Karayollarına ait tel örgü ve demir direkleri çalan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Mahmutlu Mahallesi'nde devriye görevi esnasında İskenderun- Adana E-91 Otoyolu kenarındaki iki top tel örgü ile 10 adet demir direğin yerinden sökülerek çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma Komutanlığı ve JASAT görevlilerince adresi belirlenen hırsızlık şüpheli F.Y., çaldığı malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise Karayolları yetkililerine teslim edildi. - HATAY

Hatay'da otoyoldaki tel örgü ve demir direkleri çalan şüpheli yakalandı

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TEM Otoyolu, İskenderun, Jandarma, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da otoyoldaki tel örgü ve demir direkleri çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da otoyoldaki tel örgü ve demir direkleri çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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