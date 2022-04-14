Hatay'da otoyoldaki tel ve demir çitleri çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da otoyoldaki tel ve demir çitleri çalan 2 şüpheli yakalandı

14.04.2022 16:21
Hatay'da otoyoldaki tel ve demir çitleri çalan 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otoyol kenarlarından sökülerek çalınan 22 bin 500 lira değerindeki demir tel çit ve kazıklar düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otoyol kenarlarından sökülerek çalınan 22 bin 500 lira değerindeki demir tel çit ve kazıklar düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kurumdan hırsızlık şüphelilerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak İskenderun'un Dumlupınar Mahallesi'nde M.C.A.'nın iş yerinde arama yapıldı. İş yerinde yapılan aramada Otoyolları İşletme Şefliği'ne ait olduğu belirlenen otoyol kenarlarından sökülkgi 22 bin 500 lira değerinde 64 adet tel çit ve demir boru kazık, 320 kilo 6 rulo demir tel çit ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.C.A. ve H.K. gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler kamyonete yüklenerek Karayolları yetkililerine teslim edildi. - HATAY

Hatay'da otoyoldaki tel ve demir çitleri çalan 2 şüpheli yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, TEM Otoyolu, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da otoyoldaki tel ve demir çitleri çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da otoyoldaki tel ve demir çitleri çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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