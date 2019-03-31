Hatay'da Özbek Asıllı Vatandaşlar Sandık Başına Gitti

AFGANİSTAN'daki iç savaş nedeniyle 1982 yılında Türkiye'ye gelerek Hatay'a yerleşen Özbek asıllı vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için sandık başına gitti.

AFGANİSTAN'daki iç savaş nedeniyle 1982 yılında Türkiye'ye gelerek Hatay'a yerleşen Özbek asıllı vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için sandık başına gitti.



4 bin 152 seçmen için 13 sandığın kurulduğu Ovakent Mahallesi'nde yaşayan Özbek vatandaşlar, geleneksel kıyafetleriyle gittikleri okullarda kurulan sandıklarda oy kullandı. Seçimlerde 7 muhtar adayının yarıştığını belirten Ovakent Mahalle Muhtarı Bereket Kurt, iki okula kurulan 13 sandıkta oy kullanıldığını söyledi. Kurt, "7 muhtar adayımız var, hepsine başarı diliyorum. Hangimiz kazanırsak birlikte, beraber olarak mahallemizi yöneteceğiz. Demokrasi içerisinde bir seçim geçiriyoruz" dedi. - Hatay

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