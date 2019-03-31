Son Dakika Haberleri: Hatay'da Özbek Kökenli Vatandaşlar Sandık Başında

Hatay'da Özbek Kökenli Vatandaşlar Sandık Başında

3 dakika önce

Afganistan'daki iç savaş nedeniyle 37 yıl önce Hatay'a yerleşen Özbek kökenli vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Hatay'da Özbek Kökenli Vatandaşlar Sandık Başında, System.String[]
Afganistan'daki iç savaş nedeniyle 37 yıl önce Hatay'a yerleşen Özbek kökenli vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Yaklaşık 4 bin 152 seçmenin bulunduğu Ovakent Mahallesi'nde yaşayan Özbekler, geleneksel kıyafetleriyle gittikleri okullarda kurulan sandıklarda oy kullandı.

Ovakent Mahalle Muhtarı Bereket Kurt, yaptığı açıklamada, mahalledeki iki okula kurulan 13 sandıkta oy kullanıldığını aktardı.

Şeffaf bir seçim olmasını temenni eden Kurt, "7 muhtar adayımız var, hepsine başarı diliyorum. Hangimiz kazanırsak birlikte, beraber olarak mahallemizi yöneteceğiz. Demokrasi içerisinde bir seçim geçiriyoruz." dedi.

Seçilecek belediye başkanından da hizmet beklediklerini ifade eden Kurt, seçim sonucunun hayırlara vesile olmasını diledi.

Mahalle sakinlerinden Abdullah Yılmaz, oy kullanma işleminin mahallede huzur içinde geçtiğini belirtti.

Haksızlığın olmadığı bir seçim sonucu ve barış içinde geçen bir seçim dilediklerini söyleyen Yılmaz, hak edenin kazanmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:12 Kaynak: AA

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