Hatay'da Özbek Kökenli Vatandaşlar Sandık Başında

Afganistan'daki iç savaş nedeniyle 37 yıl önce Hatay'a yerleşen Özbek kökenli vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Afganistan'daki iç savaş nedeniyle 37 yıl önce Hatay'a yerleşen Özbek kökenli vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.



Yaklaşık 4 bin 152 seçmenin bulunduğu Ovakent Mahallesi'nde yaşayan Özbekler, geleneksel kıyafetleriyle gittikleri okullarda kurulan sandıklarda oy kullandı.



Ovakent Mahalle Muhtarı Bereket Kurt, yaptığı açıklamada, mahalledeki iki okula kurulan 13 sandıkta oy kullanıldığını aktardı.



Şeffaf bir seçim olmasını temenni eden Kurt, "7 muhtar adayımız var, hepsine başarı diliyorum. Hangimiz kazanırsak birlikte, beraber olarak mahallemizi yöneteceğiz. Demokrasi içerisinde bir seçim geçiriyoruz." dedi.



Seçilecek belediye başkanından da hizmet beklediklerini ifade eden Kurt, seçim sonucunun hayırlara vesile olmasını diledi.



Mahalle sakinlerinden Abdullah Yılmaz, oy kullanma işleminin mahallede huzur içinde geçtiğini belirtti.



Haksızlığın olmadığı bir seçim sonucu ve barış içinde geçen bir seçim dilediklerini söyleyen Yılmaz, hak edenin kazanmasını istedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Baba-Oğlun Aday Olduğu Mahallede Seçim Heyecanı

Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı

Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir

Usta Oyuncu Nebahat Çehre, Oy Kullanmak İçin Uzun Süre Kuyrukta Bekledi