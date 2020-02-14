Hatay'da özel güvenlik görevlilerine KAAN Projesi anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da özel güvenlik görevlilerine KAAN Projesi anlatıldı - Son Dakika

Hatay'da özel güvenlik görevlilerine KAAN Projesi anlatıldı

6 saat önce

Hatay'da görev yapan özel güvenlik görevlilerine, Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN) anlatıldı.

Hatay'da özel güvenlik görevlilerine KAAN Projesi anlatıldı, System.String[]

Hatay'da görev yapan özel güvenlik görevlilerine, Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN) anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Hatay Kültür Merkezinde gerçekleşen eğitimde, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, projeye 2 Mart tarihinde başlanacağını belirtti.

Verilen hizmet kalitesini artırarak özel güvenliğin genel kollukla koordineli çalışmasının ve iletişimin üst seviyede olmasının büyük önem arz ettiğini belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Hatay il merkezinde 12 birimde 581 özel güvenlik görevlisine, İskenderun ilçemizde 11 birimde 328 özel güvenlik görevlisi ile 182 personelimize bilgilendirme yapılacak. Şehrimizin daha güvenli hale getirilmesi için özel güvenlik görevlileriyle birimlerimizdeki görevli personelimizin genel kolluk özel güvenlik iş birliği ve entegrasyon projesi Whatsapp KAAN uygulamasına 2 Mart 2020 tarihinde başlanılacaktır. Hayırlı uğurlu olsun."

Daha sonra Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Erol Güngör ve Özel Güvenlik Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Nermin Öztürk tarafından sunum gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Vedat Yavuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:16 Kaynak: AA
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