Son Dakika Haberleri: Hatay'da parçalı Ay tutulması böyle görüntülendi
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Hatay'da parçalı Ay tutulması böyle görüntülendi

3 saat önce

Hatay'ın Belen ilçesinde parçalı Ay tutulması, cami ve Türk bayrağı manzarasında güzel görüntüler oluşturdu.

Hatay'da parçalı Ay tutulması böyle görüntülendi, System.String[]
Hatay'ın Belen ilçesinde parçalı Ay tutulması, cami ve Türk bayrağı manzarasında güzel görüntüler oluşturdu.

16 Temmuz'u 17 Temmuz'a bağlayan gece parçalı Ay tutulması gerçekleşti. Parçalı Ay tutulması tüm Türkiye'den izlenebilirken, Hatay'ın Belen ilçesinde tutulma muhteşem bir manzara oluşturdu. - HATAY
Belen, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:54 Kaynak: İHA
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