Hatay'da parçalı Ay tutulması böyle görüntülendi
3 saat önce
Hatay'ın Belen ilçesinde parçalı Ay tutulması, cami ve Türk bayrağı manzarasında güzel görüntüler oluşturdu.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:54 Kaynak: İHA
'ın Belen
ilçesinde parçalı Ay tutulması, cami ve Türk bayrağı manzarasında güzel görüntüler oluşturdu.
16 Temmuz'u 17 Temmuz'a bağlayan gece parçalı Ay tutulması gerçekleşti. Parçalı Ay tutulması tüm Türkiye
'den izlenebilirken, Hatay'ın Belen ilçesinde tutulma muhteşem bir manzara oluşturdu. - HATAY
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