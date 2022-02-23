Hatay'da park halinde alev alan otomobilde hasar oluştu - Son Dakika
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Hatay'da park halinde alev alan otomobilde hasar oluştu

23.02.2022 14:36
Hatay'da park halinde alev alan otomobilde hasar oluştu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Savaş Mahallesi'nde, otoparktaki 31 KEE 73 plakalı otomobilden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen otomobildeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan, otomobildeki yangın çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İskenderun, Otomobil, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da park halinde alev alan otomobilde hasar oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da park halinde alev alan otomobilde hasar oluştu - Son Dakika
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