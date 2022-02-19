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Hatay'da park halindeki 11 aracın lastiklerinin patlatılması kamerada - Son Dakika

Hatay'da park halindeki 11 aracın lastiklerinin patlatılması kamerada

19.02.2022 13:58
Hatay'da park halindeki 11 aracın lastiklerinin patlatılması kamerada

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişinin park halindeki 11 aracın lastiklerini kesici aletle patlatması güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişinin park halindeki 11 aracın lastiklerini kesici aletle patlatması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurtuluş Mahallesi'nde, gece saatlerinde park halindeki araçların lastiklerinin patlatıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, lastikleri patlatılan 11 araçta inceleme yaparak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, mahalledeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İskenderun, Polis, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da park halindeki 11 aracın lastiklerinin patlatılması kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da park halindeki 11 aracın lastiklerinin patlatılması kamerada - Son Dakika
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