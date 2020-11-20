Park halindeki motosikleti çalan zanlı yakalandı - Son Dakika

Park halindeki motosikleti çalan zanlı yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki motosikleti çalan şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki motosikleti çalan şüpheli gözaltına alındı. Sutaşı Mahallesi'nde evinin önüne park ettiği 48 U 4225 plakalı motosikletini bulamayan Ş.S. durumu jandarmaya bildirdi. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosikleti çalanın O.C.C. olduğunu belirledi. Zanlı, ekiplerin operasyonuyla gözaltına alındı. Öte yandan, zanlının park halindeki motosikleti hareket ettirip daha sonra üzerine binerek uzaklaşması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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