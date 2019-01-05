Hatay'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
1 saat önce
Hatay'da park halindeki otomobil alev alev yandıHATAY - Hatay'da park halinde olan bir otomobil kundaklandı.
Hatay
'da park halindeki otomobil alev alev yandı
HATAY - Hatay'da park halinde olan bir otomobil kundaklandı. İtfaiye
ekipleri yanan aracı söndürse de, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun
ilçesi Moderen Evler Mahallesinde iddiaya göre 05 LAJ 20 plakalı otomobil kundaklandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklanan otomobili görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olay sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis
kundaklamayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:13 Kaynak: İHA
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