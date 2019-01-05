Hatay'da Park Halindeki Otomobil Kundaklandı

Hatay'da park halinde olan bir otomobil kundaklandı.

Hatay'da park halinde olan bir otomobil kundaklandı. İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürse de, otomobil kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesi Moderen Evler Mahallesinde iddiaya göre 05 LAJ 20 plakalı otomobil kundaklandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklanan otomobili görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olay sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.



Polis kundaklamayla ilgili soruşturma başlattı. - HATAY

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