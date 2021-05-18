Hatay'da park halindeyken hareket eden hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Hatay'da park halindeyken hareket eden hafif ticari aracın devrilmesi sonucu dede yaşamını yitirdi, iki torunu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Osmanoğlu (61), 31 AFM 205 plakalı hafif ticari aracını, Altınözü ilçesi Yolağzı Mahallesi'nde park etti.

Osmanoğlu'nun indiği ve içerisinde torunları Nidanur (11) ile Berkan Osmanoğlu'nun (2) bulunduğu araç, bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle hareket etti.

Mehmet Osmanoğlu'nun durumu fark ederek durdurmaya çalıştığı araç bir süre eğimli yolda ilerledikten sonra devrildi.

Kazada yaralanan Osmanoğlu ve torunları, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Osmanoğlu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.