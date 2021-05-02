HATAY'DA PASKALYA BAYRAMI AYİNİ DÜZENLENDİ - Son Dakika

HATAY'ın Antakya ilçesinde, Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi.

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hz. İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan gün olarak kutlanan Paskalya Bayramı dolayısıyla kiliseye gelen vatandaşlar, ayine eşlik edip, dua etti.

Hatay'da, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hz. İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan gün olarak kutlanan Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi. Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayin, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil tarafından yönetildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen ayinde vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kuralına mümkün büyük ölçüde uydu. Düzenlenen ayinde, İncil'den bölümler okundu, dua edilerek mumlar yakıldı.